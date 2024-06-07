В недавнем отчете, опубликованном Boston Consulting Group, основное внимание было уделено глобальной миграции талантов. Консалтинговая компания обнародовала список городов, которые считаются самыми желанными для переезда.

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Для исследования опросили более 150 тысяч человек из 188 стран мира. По данным исследования, количество тех, кто активно перемещается, выросло на 2% в 2023 году по сравнению с 2020 годом. А каждый четвертый профессионал активно ищет работу за рубежом.

Лондон сохраняет ведущие позиции еще с 2014 года. Город выбирают из-за английского языка, финансовых возможностей, гостеприимный и мультикультурный бренд, доступность как Европы, так и США.

Первые 10 позиций рейтинга выглядят так:

Лондон, Амстердам, Дубай, Абу Даби, Нью-Йорк, Берлин, Сингапур, Барселона, Токио, Сидней.



Лондон на первом месте в рейтинге лучших городов для переезда / Фото Unsplash

"Тайные" европейские курорты на лето

Заметной тенденцией является то, что в этом году количество бронирований на курортах с прохладной погодой выросло на 77% по сравнению с 2023 годом. Такой значительный рост свидетельствует о потенциальном смещении из популярных жарких направлений, таких как Испания или Турция, в более холодные регионы, таких как Скандинавия.

Представляем вашему вниманию 9 "тайных" европейских курортов, которые предлагают разнообразные развлечения и красивые природные локации для посетителей. Туристы могут наслаждаться активным отдыхом и природой на курортах, таких как Тексел, Рюген и остров Лесе.