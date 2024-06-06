Європейські курорти – рай для туристів. Вони зазвичай працюють за трішки іншим принципом, аніж у Єгипті чи інших країнах з "все включено". Водночас дозволяють поєднати пляжний відпочинок та культурні розваги. Наприклад, у Греції вранці можна ніжитися в Егейському морі, а після обіду – досліджувати древню країну, колишню колиску цивілізації.

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Які країни визнали найкращими для пляжного відпочинку

У 2024 році лідерками стали Кіпр, Австрія (не має виходу до моря, однак славиться просто фантастичними озерами), Хорватія та Греція. Там на відмінно оцінили близько 95% всіх місць для купання.



Пляжний сезон у Європі вже стартував / Unsplash

Гірша ситуація у таких країнах:

Албанія;

Бельгія;

Естонія;

Угорщина;

Польща.

Там відмінними для купання визнали лише менше 70% місць.

Звичайно, не обійшлося у рейтингу й без курортів, де геть все погано. Однак туристів заспокоїли: можна абсолютно не хвилюватися, вони закриваються, аби покращити свої умови вже до наступного сезону.

Які місця найчастіше обирають для відпочинку українці

Українці вже активно розпочали пляжний сезон у 2024 році. Найчастіше вони обирають пляжний відпочинок у Туреччині та Єгипті. Найбільшим попитом користується все той же формат "все включено". Також у топі – Греція, Болгарія, Чорногорія.