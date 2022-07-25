Названо найкращі авіакомпанії світу 2022 року: хто очолив "повітряний" рейтинг
Джерело:Airline Ratings
Міжнародні авіакомпанії не втомлюються вдосконалюватися, щоб завоювати перші позиції. Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.
У 2022-му авіакомпанія Qatar Airways вже вкотре стала найкращою у світі. Також сервіс опублікував рейтинг найкращих лоукостерів, але про це згодом.
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Найкращі авіакомпанії світу 2022 року
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Etihad Airways
- Korean Air
- Singapore Airlines
- Qantas
- Virgin Australia
- EVA Air
- Turkish Airlines
- All Nippon Airways
До слова, авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але у 2021-му її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways. Цьогоріч він не покинув першу сходинку.
10 найкращих лоукостерів:
- Allegiant Air
- AirAsia
- EasyJet
- Jetstar
- Flair
- Fly Dubai
- Ryanair
- Scoot
- Southwest
- VietJet Air
Додаткові нагороди
Окрім рейтингу 10 найкращих авіакомпаній та лоукостерів, AirlineRatings.com також вручив додаткові нагороди – за найкращий бізнес-клас та звання найкращої авіакомпанії Близького Сходу – Qatar Airways; титул найкращої авіакомпанії в Тихоокеанському регіоні – Air New Zealand; найкращими у подорожах на великі відстані стали: jetBlue, Turkish Airlines, Qatar Airways, Korean Air і Air New Zealand; найбільш екологічною авіакомпанією стала Etihad Airways, Korean Air – кращою вантажною, а Vietjet отримала нагороду за кращі ціни.
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв, зокрема вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, ще у 2021 році додалася реакція на виклики COVID-19.
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