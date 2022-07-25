У 2022-му авіакомпанія Qatar Airways вже вкотре стала найкращою у світі. Також сервіс опублікував рейтинг найкращих лоукостерів, але про це згодом.

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Найкращі авіакомпанії світу 2022 року

Qatar Airways Air New Zealand Etihad Airways Korean Air Singapore Airlines Qantas Virgin Australia EVA Air Turkish Airlines All Nippon Airways

До слова, авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але у 2021-му її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways. Цьогоріч він не покинув першу сходинку.

10 найкращих лоукостерів:

Allegiant Air

AirAsia

EasyJet

Jetstar

Flair

Fly Dubai

Ryanair

Scoot

Southwest

VietJet Air

Додаткові нагороди

Окрім рейтингу 10 найкращих авіакомпаній та лоукостерів, AirlineRatings.com також вручив додаткові нагороди – за найкращий бізнес-клас та звання найкращої авіакомпанії Близького Сходу – Qatar Airways; титул найкращої авіакомпанії в Тихоокеанському регіоні – Air New Zealand; найкращими у подорожах на великі відстані стали: jetBlue, Turkish Airlines, Qatar Airways, Korean Air і Air New Zealand; найбільш екологічною авіакомпанією стала Etihad Airways, Korean Air – кращою вантажною, а Vietjet отримала нагороду за кращі ціни.

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв, зокрема вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, ще у 2021 році додалася реакція на виклики COVID-19.

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