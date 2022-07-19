Ryanair прибрав Україну з системи бронювання

Зокрема, таку заяву робив ірландський лоукостер Ryanair. Однак вже зараз повністю прибрав згадування міст України зі своєї системи бронювання.

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Наразі авіакомпанія ніяк офіційно не прокоментувала цей факт. Водночас на сайті лоукостера досі залишається можливість обрати українську мову інтерфейсу – це стане в нагоді українцям, які зараз перебувають в Європі.

Ryanair вже прибирав українські міста з системи бронювання

Найбільший лоукостер Європи вже прибирав пункти призначень з системи бронювання ще до початку війни в Україні. Він приймав таке рішення тоді, коли не мав намірів літати за цими напрямками в найближчі місяці.

До слова, клієнти авіаперевізника у таких ситуаціях можуть звертатися з вимогою повернути кошти за невиконані українські рейси.

Напередодні масштабного російського вторгнення в Україну Ryanair повністю прибрав з сайту згадування Харкова та Херсона, але продовжив продавати квитки з Києва, Львова та Одеси,

– йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що повне зникнення України з системи бронювання лоукостера не є ознакою того, що авіакомпанія взагалі відмовилася від подальшої роботи на українському ринку.

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