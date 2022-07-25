В 2022-м авиакомпания Qatar Airways в очередной раз стала лучшей в мире. Также сервис опубликовал рейтинг лучших лоукостеров, но об этом впоследствии.
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Лучшие авиакомпании мира 2022 года
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Etihad Airways
- Korean Air
- Singapore Airlines
- Qantas
- Virgin Australia
- EVA Air
- Turkish Airlines
- All Nippon Airways
К слову, авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но в 2021-м ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways. В этом году он не покинул первую ступеньку.
10 лучших лоукостеров:
- Allegiant Air
- AirAsia
- EasyJet
- Jetstar
- Flair
- Fly Dubai
- Ryanair
- Scoot
- Southwest
- VietJet Air
Дополнительные награды
Кроме рейтинга 10 лучших авиакомпаний и лоукостеров, AirlineRatings.com также вручил дополнительные награды – за лучший бизнес-класс и звание лучшей авиакомпании Ближнего Востока – Qatar Airways; титул лучшей авиакомпании в Тихоокеанском регионе – Air New Zealand; лучшими в путешествиях на большие расстояния стали: jetBlue, Turkish Airlines, Qatar Airways, Korean Air и Air New Zealand; наиболее экологичной авиакомпанией стала Etihad Airways, Korean Air – лучшей грузовой, а Vietjet получила награду за лучшие цены.
Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев, в частности возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, еще в 2021 году добавилась реакция на вызовы COVID-19.
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