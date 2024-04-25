Третє – міжнародний аеропорт Інчхон у Сеулі, Південна Корея. Подивитися повний топ можна далі у матеріалі.
Читайте також Відома авіакомпанія частково припинила обслуговувати росіян
Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2024 року
Сінгапурський Чангі 12 разів визнавався найкращим аеропортом світу за версією Skytrax, зокрема посідав перше місце послідовно з 2013 до 2020 року і знову у 2023 році. В опитуванні цього року він отримав титули "Найкращий аеропорт в Азії" та "Найкраща імміграційна служба аеропорту".
Десятка виглядає так:
- Доха Хамад.
- Сінгапур Чангі.
- Сеул Інчхон.
- Токіо Ханеда.
- Токіо Наріта.
- Париж Шарль де Голль.
- Аеропорт Дубая.
- Аеропорт Мюнхена.
- Аеропорт Цюриха.
- Аеропорт Стамбула.
Сінгапурський "Чангі" – опинився на другому місці / Фото Unsplash
Сеульський аеропорт Інчхон піднявся на третє місце – з 4-го у 2023 році – і був названий найсприятливішим для сімей аеропортом у світі за цей рік.
Токійський Ханеда зайняв четверте місце і був названий "Найчистішим аеропортом у світі". У 2023 році він обслужив 70 мільйонів пасажирів – більше, ніж будь-який інший аеропорт у списку Skytrax.
Інший великий аеропорт Токіо – Наріта – зайняв п'яте місце. Він був відзначений якістю обслуговування клієнтів і отримав також титул "Найкращий персонал аеропорту".
Зауважимо, у Wizz Air станом на квітень 2024 року оновили Wizz Multipass. Пасажири, які його придбали, мають право подорожувати раз у місяць за фіксованою ціною.