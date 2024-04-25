Третє – міжнародний аеропорт Інчхон у Сеулі, Південна Корея. Подивитися повний топ можна далі у матеріалі.

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Довідка. Skytrax – міжнародна рейтингова організація повітряного транспорту, була заснована у 1989 році та базується в Лондоні. Рейтингування проводиться за результатами аналізу анкет, що їх заповнюють пасажири понад 100 національностей. Цього року анкети заповнювали із серпня 2023 року до березня 2024 року. У ході опитування оцінювалася якість обслуговування клієнтів за ключовими показниками ефективності послуг та продуктів в аеропортах: реєстрація, прибуття, трансфер, шопінг, охорона та ін.

Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2024 року

Сінгапурський Чангі 12 разів визнавався найкращим аеропортом світу за версією Skytrax, зокрема посідав перше місце послідовно з 2013 до 2020 року і знову у 2023 році. В опитуванні цього року він отримав титули "Найкращий аеропорт в Азії" та "Найкраща імміграційна служба аеропорту".

Десятка виглядає так:

Доха Хамад. Сінгапур Чангі. Сеул Інчхон. Токіо Ханеда. Токіо Наріта. Париж Шарль де Голль. Аеропорт Дубая. Аеропорт Мюнхена. Аеропорт Цюриха. Аеропорт Стамбула.

Сінгапурський "Чангі" – опинився на другому місці / Фото Unsplash

Сеульський аеропорт Інчхон піднявся на третє місце – з 4-го у 2023 році – і був названий найсприятливішим для сімей аеропортом у світі за цей рік.

Токійський Ханеда зайняв четверте місце і був названий "Найчистішим аеропортом у світі". У 2023 році він обслужив 70 мільйонів пасажирів – більше, ніж будь-який інший аеропорт у списку Skytrax.

Інший великий аеропорт Токіо – Наріта – зайняв п'яте місце. Він був відзначений якістю обслуговування клієнтів і отримав також титул "Найкращий персонал аеропорту".

Зауважимо, у Wizz Air станом на квітень 2024 року оновили Wizz Multipass. Пасажири, які його придбали, мають право подорожувати раз у місяць за фіксованою ціною.