Третье – международный аэропорт Инчхон в Сеуле, Южная Корея. Посмотреть полный топ можно далее в материале.

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Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2024 года

Сингапурский Чанги 12 раз признавался лучшим аэропортом мира по версии Skytrax, в частности занимал первое место последовательно с 2013 до 2020 года и снова в 2023 году. В опросе этого года он получил титулы "Лучший аэропорт в Азии" и "Лучшая иммиграционная служба аэропорта".

Десятка выглядит так:

  1. Доха Хамад.
  2. Сингапур Чанги.
  3. Сеул Инчхон.
  4. Токио Ханэда.
  5. Токио Нарита.
  6. Париж Шарль де Голль.
  7. Аэропорт Дубая.
  8. Аэропорт Мюнхена.
  9. Аэропорт Цюриха.
  10. Аэропорт Стамбула.

Сингапурский "Чанги" – оказался на втором месте / Фото Unsplash

Сеульский аэропорт Инчхон поднялся на третье место – с 4-го в 2023 году – и был назван самым благоприятным для семей аэропортом в мире за этот год.

Токийский Ханэда занял четвертое место и был назван "Самым чистым аэропортом в мире". В 2023 году он обслужил 70 миллионов пассажиров – больше, чем любой другой аэропорт в списке Skytrax.

Другой крупный аэропорт Токио – Нарита – занял пятое место. Он был отмечен качеством обслуживания клиентов и получил также титул "Лучший персонал аэропорта".

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