Третье – международный аэропорт Инчхон в Сеуле, Южная Корея. Посмотреть полный топ можно далее в материале.

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Справка. Skytrax – международная рейтинговая организация воздушного транспорта, была основана в 1989 году и базируется в Лондоне. Рейтингование проводится по результатам анализа анкет, которые заполняют пассажиры более 100 национальностей. В этом году анкеты заполняли с августа 2023 года по март 2024 года. В ходе опроса оценивалось качество обслуживания клиентов по ключевым показателям эффективности услуг и продуктов в аэропортах: регистрация, прибытие, трансфер, шопинг, охрана и т.д.

Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2024 года

Сингапурский Чанги 12 раз признавался лучшим аэропортом мира по версии Skytrax, в частности занимал первое место последовательно с 2013 до 2020 года и снова в 2023 году. В опросе этого года он получил титулы "Лучший аэропорт в Азии" и "Лучшая иммиграционная служба аэропорта".

Десятка выглядит так:

Доха Хамад. Сингапур Чанги. Сеул Инчхон. Токио Ханэда. Токио Нарита. Париж Шарль де Голль. Аэропорт Дубая. Аэропорт Мюнхена. Аэропорт Цюриха. Аэропорт Стамбула.

Сингапурский "Чанги" – оказался на втором месте / Фото Unsplash

Сеульский аэропорт Инчхон поднялся на третье место – с 4-го в 2023 году – и был назван самым благоприятным для семей аэропортом в мире за этот год.

Токийский Ханэда занял четвертое место и был назван "Самым чистым аэропортом в мире". В 2023 году он обслужил 70 миллионов пассажиров – больше, чем любой другой аэропорт в списке Skytrax.

Другой крупный аэропорт Токио – Нарита – занял пятое место. Он был отмечен качеством обслуживания клиентов и получил также титул "Лучший персонал аэропорта".

Заметим, в Wizz Air по состоянию на апрель 2024 года обновили Wizz Multipass. Пассажиры, которые его приобрели, имеют право путешествовать раз в месяц по фиксированной цене.