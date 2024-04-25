Третье – международный аэропорт Инчхон в Сеуле, Южная Корея. Посмотреть полный топ можно далее в материале.
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Skytrax назвала лучшие аэропорты мира 2024 года
Сингапурский Чанги 12 раз признавался лучшим аэропортом мира по версии Skytrax, в частности занимал первое место последовательно с 2013 до 2020 года и снова в 2023 году. В опросе этого года он получил титулы "Лучший аэропорт в Азии" и "Лучшая иммиграционная служба аэропорта".
Десятка выглядит так:
- Доха Хамад.
- Сингапур Чанги.
- Сеул Инчхон.
- Токио Ханэда.
- Токио Нарита.
- Париж Шарль де Голль.
- Аэропорт Дубая.
- Аэропорт Мюнхена.
- Аэропорт Цюриха.
- Аэропорт Стамбула.
Сингапурский "Чанги" – оказался на втором месте / Фото Unsplash
Сеульский аэропорт Инчхон поднялся на третье место – с 4-го в 2023 году – и был назван самым благоприятным для семей аэропортом в мире за этот год.
Токийский Ханэда занял четвертое место и был назван "Самым чистым аэропортом в мире". В 2023 году он обслужил 70 миллионов пассажиров – больше, чем любой другой аэропорт в списке Skytrax.
Другой крупный аэропорт Токио – Нарита – занял пятое место. Он был отмечен качеством обслуживания клиентов и получил также титул "Лучший персонал аэропорта".
Заметим, в Wizz Air по состоянию на апрель 2024 года обновили Wizz Multipass. Пассажиры, которые его приобрели, имеют право путешествовать раз в месяц по фиксированной цене.