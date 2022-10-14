Так, рейтинг найбільш високооплачуваних спеціальностей у Польщі сформувала загальнодержавна система моніторингу економічної долі випускників університетів (ELA). В основі дослідження – середньомісячна зарплата спеціалістів у перший рік після закінчення вузів.

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Відтак, згідно з результатами, на найвищий дохід можуть розраховувати випускники гірничої справи та геології Вроцлавського технологічного університету. Їхня зарплата брутто складає в середньому 12 050 злотих на місяць.

Повний рейтинг найбільш високооплачуваних спеціальностей Польщі

Гірнича справа та геологія, Вроцлавський технологічний університет. Середня зарплата – 12 049,25 злотих (брутто).

Аналітична інформатика, Ягеллонський університет. Середня зарплата – 11 430,82 злотих (брутто).

Інформатика, Варшавський університет. Середня зарплата – 11 111,86 злотих (брутто).

Інформатика, Польсько-японська академія інформаційних технологій. Середня зарплата – 11 099,44 злотих (брутто).

Менеджмент, Польсько-японська академія інформаційних технологій. Середня зарплата – 11 084,52 злотих (брутто).

Інформатика, Ягеллонський університет. Середня зарплата – 11 060,35 злотих (брутто).

Електроніка та телекомунікації, Варшавський технологічний університет. Середня зарплата – 10 852,07 злотих (брутто).

Інформатика, Гданський університет. Середня зарплата – 10 642,82 злотих (брутто).

Інформатика, Варшавський технологічний університет. Середня зарплата – 10 599,42 злотих (брутто).

Прикладна інформатика, Варшавський технологічний університет. Середня зарплата – 10 380,6 злотих (брутто).