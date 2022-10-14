Так, рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Польше сформировала общегосударственная система мониторинга экономической судьбы выпускников университетов (ELA). В основе исследования – среднемесячная зарплата специалистов в первый год после окончания вузов.

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Следовательно, согласно результатам, на самый высокий доход могут рассчитывать выпускники горного дела и геологии Вроцлавского технологического университета . Их зарплата брутто составляет в среднем 12 050 злотых в месяц.

Полный рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей Польши