У Швеції працівники можуть приєднатися до профспілки, яка має безпосередній зв'язок з їхньою професією (наприклад, для вчителів – це Lärarförbundet, для інженерів – Sveriges Ingenjörer), або ж обрати профспілку з більш широким спектром діяльності.

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Усі шведські профспілки поділяються на 3 окремі організації: Шведську конфедерацію профспілок (LO), яка орієнтована на "блакитних комірців" (людей, які виконують фізичну роботу)

Шведську конфедерацію професійних працівників (TCO), орієнтовану на "білих комірців" (працівників інтелектуальної сфери)

Шведську конфедерацію професійних асоціацій (SACO).

Основна причина такої популярності профспілок – можливість для організації та забезпечення кращих умов праці. Загалом це один із найпоширеніших факторів вступу до профспілок, зокрема й серед шведів.

Контроль взаємодії працівника й роботодавця

Важливою функцією профспілок є виконання ролі посередника в будь-яких суперечках чи перемовинах між працівником і роботодавцем. І це стосується навіть звільнення. Якщо роботодавець планує звільняти працівника, він зобов'язаний заздалегідь проконсультуватись із профспілкою, перш ніж вдаватися до дій. У разі несправедливого звільнення профспілка навіть може подати до суду на недобросовісного роботодавця.

Допомога в розвитку кар'єри

Ще однією перевагою профспілок є їхня інформаційна підтримка. Часто організації надають працівникам актуальні дані про ринкову ставку та статистику зарплат, що дуже корисно для майбутніх співбесід під час обговорення оплати праці. Окрім цього, профспілки не лише допомагають із резюме, але й надають послуги кар'єрного коучингу, але переважно лише шведською мовою.

Також, будучи членом профспілки, ви можете розраховувати на фінансову підтримку, щоб покрити витрати на навчання та матеріали, які необхідні для роботи.

Шведські профспілки допомагають із працевлаштуванням / Фото Pexels

Ба більше, ви можете взяти участь у різноманітних лекціях, наприклад, шведська профспілка Unionen часто проводить семінари на різноманітні теми, які стосуються праці, як-от боротьба зі стресом на роботі або ж як ефективно проводити профспілкові зустрічі тощо.

А от навчальні курси від іншої шведської профспілки Ledarna сфокувасовані на формуванні у працівників лідерських здібностей. Решта профспілок також пропонують курси для вчителів, медпрацівників, інженерів та інших працівників.

Зауважимо, що майже все навчання проводиться шведською мовою. Якщо ви нею не володієте, то краще звернутись до профспілки, до якої плануєте вступити, та дізнатись, які курси доступні англійською мовою. Читайте також За кермом у Швеції: на які правила слід звернути увагу

Фінансова підтримка

Якщо ви зацікавлені в опануванні певної професії, але вам бракує коштів на оплату навчання, то профспілка може покрити усі витрати. І не тільки.

Члени профспілок можуть отримати знижку на іпотеку чи інший банківський кредит. А ще – різноманітні туристичні знижки, онлайн-курси, страхові поліси, турботу про здоров'я, фітнес, відпочинок та багато іншого.



У Швеції профспілка може оплатити навчання / Фото Unsplash

Kollektivavtal

Kollektivavtal – це колективний договір, який складається з низки угод, що регулюють взаємодію працівника та роботодавця. Здебільшого за допомогою такого договору регуюють питання оплати та умов праці (зокрема, максимальна кількість робочих годин та понаднормові години), святкових днів та усіляких пільг та доплат, які навіть можна використати, наприклад, для оплати абонемента в спортзалі чи інших спортивних заходів.

У Швеції умови, які пропонує kollektivavtal, вважаються надзвичайно привабливими для працівників. І як додатковий бонус – вам не потрібно домовлятись про все самостійно. Тож цілком зрозуміло, що близько 90% шведських працівників користуються цією можливістю.

До слова, трудове законодавство Швеції є доволі щедрим, тому навіть якщо ви не зареєстровані у жодній профспілці, ви все одно можете користуватися різноманітними правами, які надаються працівникам.