В Швеции работники могут присоединиться к профсоюзу, имеющему непосредственную связь с их профессией (например, для учителей – это Lärarförbundet, для инженеров – Sveriges Ingenjörer), или выбрать профсоюз с более широким спектром деятельности.
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Основная причина такой популярности профсоюзов – возможность организации и обеспечения лучших условий труда. В целом это один из наиболее распространенных факторов вступления в профсоюзы, в том числе среди шведов.
Контроль взаимодействия работника и работодателя
Важной функцией профсоюзов является выполнение роли посредника в любых спорах или переговорах между работником и работодателем. И это касается даже увольнения. Если работодатель планирует увольнять работника, он обязан заранее проконсультироваться с профсоюзом, прежде чем прибегать к действиям. В случае несправедливого увольнения профсоюз даже может подать в суд недобросовестного работодателя.
Помощь в развитии карьеры
Еще одним преимуществом профсоюзов является их информационная поддержка. Часто организации предоставляют работникам актуальные данные о рыночной ставке и статистике зарплат, что очень полезно для будущих собеседований при обсуждении оплаты труда. Кроме того, профсоюзы не только помогают с резюме, но и предоставляют услуги карьерного коучинга, но преимущественно только на шведском языке.
Также, являясь членом профсоюза, вы можете рассчитывать на финансовую поддержку, чтобы покрыть расходы на обучение и материалы, необходимые для работы.
Шведские профсоюзы помогают с трудоустройством / Фото Pexels
Более того, вы можете принять участие в различных лекциях, например, шведский профсоюз Unionen часто проводит семинары на различные темы, касающиеся работы, например, борьба со стрессом на работе или как эффективно проводить профсоюзные встречи и т.д.
А вот обучающие курсы от другого шведского профсоюза Ledarna сфокусированы на формировании у работников лидерских способностей. Остальные профсоюзы также предлагают курсы для учителей, медработников, инженеров и других работников.
Финансовая поддержка
Если вы заинтересованы в овладении определенной профессией, но вам не хватает средств на оплату обучения, то профсоюз может покрыть все расходы. И не только.
Члены профсоюзов могут получить скидку на ипотеку или другой банковский кредит. А еще – разнообразные туристические скидки, онлайн-курсы, страховые полисы, заботу о здоровье, фитнес, отдых и многое другое.
В Швеции профсоюз может оплатить обучение / Фото Unsplash
Коллективное соглашение
Kollektivavtal – это коллективный договор, состоящий из ряда соглашений, регулирующих взаимодействие работника и работодателя. В основном с помощью такого договора регулируют вопросы оплаты и условий труда (в частности, максимальное количество рабочих часов и сверхурочные часы), праздничных дней и всяческих льгот и доплат, которые можно использовать, например, для оплаты абонемента в спортзале или других спортивных мероприятий.
К слову, трудовое законодательство Швеции достаточно щедро, поэтому даже если вы не зарегистрированы ни в одном профсоюзе, вы все равно можете пользоваться различными правами, предоставляемыми работникам.