Більшість штрафів у Швеції, як показує практика, пов'язані з неправильним паркуванням. Причому, стосуються вони не тільки паркування у недозволених місцях.

Цікаво Кому мігранти довіряють свої гроші: інтерв'ю з працівником служби підтримки сервісу переказів

Правило 10 метрів

У Швеції заборонено паркуватися в 10 метрах від перехрестя. Адже таке розміщення автомобіля може заважати іншим людям. Тому нерідко у Швеції можна побачити людей, які роблять великі кроки із замисленим виразом обличчя. Вони розмірковують, чи варто ризикувати, залишаючи свою машину поруч, за кутом.

Тимчасова заборона на паркування, коли прибирають житлові вулиці

На деяких житлових вулицях у Швеції проводять генеральне прибирання один раз на місяць. Це супроводжується встановленням спеціальної таблички, що попереджає про заборону паркування у певний часовий проміжок. Ця діяльність називається servicedagar і є причиною багатьох штрафів. Тож якщо водій у Швеції регулярно паркуєтесь на житловій вулиці, йому слід знати, в який день місяця встановлюють відповідний знак, та дбати тоді про паркування в іншому місці або не використовувати у цей день особисте авто.

24-годинне правило

Навіть на вулицях без дорожньої розмітки, де немає потреби пред'являти будь-який паркувальний талон, все одно існує обмеження щодо дозволених годин паркування. Найчастіше це 24 години. Тому залишати своє авто на стоянці довше, ніж на добу, не рекомендовано.

Стежити за часом паркування допоможе P-Skiva або паркувальний диск. Це спеціальний пристрій, що використовується на безплатних паркінгах для фіксації часу, на який був припаркований автомобіль. Деякі муніципалітети навіть роздають P-Skiva в подарункових пакетах новим громадянам. Паркувальний диск треба розміщувати таким чином, щоб його було добре видно на вітровому склі автомобіля.