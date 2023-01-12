Так, дізнатися про те, як функціонує система охорони здоров’я у Польщі відтепер можна й на безплатних онлайн-курсах. Навчальні матеріали підготував Медичний центр післядипломної освіти (CMKP) у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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Кому підійде курс "Організація охорони здоров’я в Польщі"

Навчання спрямоване для медиків, які здобули освіту за межами Польщі. Особливо актуальний курс для представників медичних професій з України, які хочуть працювати на території Польщі.

Курс складається з 7 відеолекцій, доступних на освітній платформі Медичного центру післядипломної освіти. Лекції підготували досвідчені лікарі, юристи, спеціалісти з охорони здоров’я. Матеріали викладені польською мовою з українськими субтитрами.

Лекції будуть доступні на платформі з 9 січня до 31 грудня 2023 року, і кожен зможе повернутися та прослухати запис ще раз у будь-який час. Учасники після проходження тестів отримають сертифікат про закінчення навчання.