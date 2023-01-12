Так, узнать о том, как функционирует система здравоохранения в Польше, теперь можно и на бесплатных онлайн-курсах. Обучающие материалы подготовил Медицинский центр последипломного образования (CMKP) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения.

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Кому подойдет курс "Организация здравоохранения в Польше"

Обучение направлено для медиков, получивших образование за пределами Польши. Особенно актуален курс для представителей медицинских профессий из Украины, желающих работать на территории Польши.

Курс состоит из 7 видеолекций, доступных на образовательной платформе Медицинского центра последипломного образования. Лекции подготовили опытные врачи, юристы, специалисты по здравоохранению. Материалы изложены на польском языке с украинскими субтитрами.

Лекции будут доступны на платформе с 9 января по 31 декабря 2023 года, и каждый сможет вернуться и прослушать запись еще раз в любое время. Участники после прохождения тестов получат сертификат об окончании обучения.