Розібратися в особливостях медичного обслуговування у Великій Британії допоміг TransferGo. Міжнародний сервіс переказу коштів розповів, хто справді може розраховувати на безкоштовну допомогу, а за які послуги доведеться заплатити 150% від стандартної вартості за прейскурантом NHS.

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Як працює NHS та що варто знати іноземцям про британську систему охорони здоров'я

NHS надає безкоштовні медичні послуги для усіх резидентів Великої Британії. Відтак, окрім як для громадян країни, лікування державним коштом передбачене для власників посвідки на проживання, а також для тих, хто має оформлену довгострокову візу (наприклад, робочу, студентську або візу, видану на підставі возз'єднання сім'ї).

Щоправда, аби мати право на безкоштовну медицину, негромадянам Великої Британії доведеться сплатити внесок за медичні послуги (NHS surcharge) при подачі документів для отримання візи. Внесок становить 150 фунтів для студентських віз та 200 фунтів для інших отримувачів. Таким чином, якщо робоча віза видана на три роки, необхідно відразу сплатити 600 фунтів.

Звернувшись до NHS, ви зможете отримати безкоштовне лікування практично всіх захворювань – від нежитю чи застуди до серйозних хірургічних операцій. Виняток становлять стоматологічні послуги, послуги офтальмолога і деякі косметичні операції.

Оплату вимагають також від іноземців, які за понад пів року проживання у Великій Британії не сплатили імміграційний внесок у систему охорони здоров'я (immigration health surcharge) і не оформили приватний поліс медичного страхування. Їм доведеться сплачувати 150% від стандартної вартості за прейскурантом NHS.

Усім резидентам Великої Британії надається безкоштовна медична допомога / Фото unsplash

Іноземці також повинні зареєструватися в NHS

Відразу по приїзду до Великої Британії, громадянам інших країн необхідно якнайшвидше зареєструватися в одній із медичних установ за місцем проживання. Це стосується здебільшого іноземців, які приїхали для працевлаштування або тривалого проживання на території Великої Британії.

Однак, реєстрація в NHS може бути і тимчасовою – від доби до 24 місяців. Короткотривала послуга особливо актуальна для туристів.

Щоб зареєструватись у Surgery, потрібно заповнити форму GMS1 та надати посвідчення особи. Після цього користувач отримає NHS-номер, який фактично є медичним полісом.

Що таке Surgery

Це невеликий кабінет, де працюють 1 – 2 спеціалісти та секретар. Часто такі приймальні є приватними, але отримують фінансування від держави. Терапевт може видати рецепт на отримання ліків або направити до лікаря вузької спеціалізації. Саме у цьому кабінеті починається перший етап взаємодії пацієнта із системою охорони здоров'я (National Health Service). Цікаво, що поліклінік у звичному нам розумінні у Великій Британії не існує.

У приймальних кабінетах surgery працюють загальні лікарі для всіх пацієнтів / Фото pexels

Що потрібно, аби отримати допомогу від NHS:

Спочатку вам треба звернутися до найближчого відділення, де приймає General Practitioner – загальний лікар для пацієнтів будь-якого віку та з будь-якими захворюваннями. Щоб потрапити на прийом, доведеться вистояти чергу.

Після огляду лікар випише вам рецепт на ліки або направить до профільного фахівця. Але щоб отримати таке направлення, треба переконати General Practitioner, що вам дійсно потрібна терапія.

У разі потреби пацієнта направлять на стаціонарне лікування у медичний заклад. Ця послуга також сплачується британськими платниками податків.

Порада. Щоб знайти найближчого спеціаліста у своєму районі, найкраще скористатися пошуковою системою NHS, яка допоможе швидко зорієнтуватися.

У Великій Британії аптек мало, але ліки – безкоштовні

Ми звикли, що в українських містах на одній вулиці може бути з десяток аптек. У Великій Британії в цьому немає потреби, оскільки багато ліків не можна купити просто так, за своїм бажанням. Майже всі медикаменти видаються строго за рецептом. При цьому ліки будуть безкоштовними, а пацієнтові потрібно буде заплатити лише за сам рецепт – зазвичай це 8 – 10 фунтів.

Важливо! Для отримання медичної консультації ви можете зателефонувати на лінію NHS за номером 111. В екстреній ситуації для виклику швидкої допомоги дзвоніть за номером 999. Дзвінки на ці номери є безкоштовними з будь-якого телефону.

Попри високорозвинену британську систему охорони здоров'я, не всі медичні чи клінічні випадки є безкоштовними. А лікування у Великій Британії – недешеве. Тож якщо ви чи ваші рідні потребують фінансової підтримки, скористайтеся TransferGo – сервісом міжнародних переказів коштів. Усі транзакції проводяться миттєво і за мінімальними комісіями. Крім цього, у вас є можливість отримати бонуси в рамках реферальної програми "22 євро за кожного запрошеного друга".