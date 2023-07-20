На офіційному порталі Президента Польщі пояснили подробиці прийнятого закону "‎Про підтримку розвитку цифрових компетенцій учнів та вчителів". Хто вже у вересні зможе отримати ноутбук для навчання і чи варто на це розраховувати українцям – дізнаєтесь в матеріалі.

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Ноутбуки для навчання

У наступному навчальному році Польща забезпечить комп'ютерами не лише учнів, але і вчителів. Отримати безплатний пристрій зможуть:

Учні IV класу державних і недержавних початкових шкіл;

Учні IV класу державних і недержавних мистецьких шкіл.

Офіційно немає застережень щодо громадянства учнів польських шкіл, які можуть отримати безкоштовний ноутбук. Відтак діти українських біженців, які навчаються в Польщі, також підпадають під дію закону.

Окрім школярів, передбачено одноразову видачу ваучерів на придбання ноутбука й педагогам. Суму в 2 500 злотих у Польщі зможуть отримати вчителі, вихователі та інші педагогічні працівники, працевлаштовані станом на 30 вересня 2023 року.

Ці ваучери не можна обміняти на готівку чи інші платіжні засоби. Вони будуть діяти до 31 грудня 2025 року. Так само немає обмежень щодо громадянства педагогів, які отримають виплату на придбання ноутбука. Тому українські вчителі, які працюють офіційно, можуть розраховувати на ваучер у 2 500 злотих.

Які правила

Польський уряд обіцяє надати ноутбуки для учнів до 30 вересня 2023 року. Для цього батькам школяра потрібно буде укласти договір з адміністрацією школи.

Під час зміни навчального закладу, ноутбук повертати не потрібно. Але його можна буде використовувати лише для навчання і неможливо продати протягом 5 років. Пристрій захистять від перепродажу – на корпусі буде розміщено герб Польщі та логотип ЄС.

А у цьому матеріалі ми розповідали, з якими проблемами стикаються українські учні в європейських школах. Однією із найпоширеніших, зокрема у Польщі, є відсутність потрібного приладдя та ноутбука.