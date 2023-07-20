На официальном портале Президента Польши объяснили подробности принятого закона "О поддержке развития цифровых компетенций учеников и учителей". Кто уже в сентябре сможет получить ноутбук для обучения и стоит ли на это рассчитывать украинцам – узнаете в материале.

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Ноутбуки для обучения

В следующем учебном году Польша обеспечит компьютерами не только школьников, но и учителей. Получить бесплатное устройство смогут:

Ученики IV класса государственных и негосударственных начальных школ;

Ученики IV класса государственных и негосударственных художественных школ.

Официально нет уточнения о гражданстве учеником польских школ, которые могут получить бесплатный ноутбук. Следовательно дети украинских беженцев, обучающиеся в Польше, также подпадают под действие закона.

Кроме школьников предусмотрена одноразовая выдача ваучеров на приобретение ноутбука и педагогам. Сумму в 2 500 злотых в Польше смогут получить учителя, воспитатели и другие педагогические работники, трудоустроенные по состоянию на 30 сентября 2023 года.

Эти ваучеры нельзя обменять на наличные деньги или другие платежные средства. Они будут действовать до 31 декабря 2025 года. Так же нет ограничений по гражданству педагогов, которые получат выплату на приобретение ноутбука. Поэтому украинские учителя, которые работают официально, могут рассчитывать на ваучер в 2 500 злотых.

Какие правила

Польское правительство обещает предоставить ноутбуки для учеников до 30 сентября 2023 года. Для этого родителям школьника нужно будет заключить договор с администрацией школы.

Во время смены учебного заведения ноутбук возвращать не нужно. Но его можно использовать только для обучения и невозможно продать в течение 5 лет. Устройство защитят от перепродажи – на корпусе будут размещены герб Польши и логотип ЕС.

А в этом материале мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские ученики в европейских школах. Одной из самых распространенных, в частности, в Польше, является отсутствие нужных принадлежностей и ноутбука.