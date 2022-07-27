Тож якщо ви раптом маєте на меті піти на навчання в Німеччині, тоді ділимося з вами корисною інформацією, яка точно стане вам у пригоді.

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Вимоги до українців, що вступають в німецькі ВНЗ

Закінчивши українську школу з золотою чи срібною медаллю, ви можете вступити до Studienkolleg у Німеччині після школи, а тоді – до німецького ВНЗ.

Українські випускники, що закінчили школу або клас із поглибленим вивченням німецької мови, можуть одразу вступати до Studienkolleg.

Дані про мову мають бути вказані в атестаті, те саме стосується власників дипломів DSD I та DSD II.

Якщо ви закінчили лише 11 класів, необхідно здобути +1 рік вищої освіти в Україні чи країнах СНД, або +1 рік в Studienkolleg.

Якщо ви – дипломований молодший спеціаліст чи кваліфікований працівник, необхідні +2 роки вищої освіти в Україні (СНД), або 1 рік в Україні +1 рік в Studienkolleg.

Що таке Studienkolleg

Штудієнколег – це спеціалізовані коледжі в Німеччині, які займаються підготовкою іноземних студентів перед вступом в німецькі ВНЗ після старшої школи.

Важливі нюанси для українських вступників

Незакінчена вища освіта дозволяє вступати лише на спеціальність за тим самим напрямом, за яким ви навчалися до того.

Лише закінчений бакалаврат дає право обирати будь-яку спеціальність.

Актуальні винятки для українців

Ви маєте право на вступ до Studienkolleg навіть без атестата про середню освіту.

Якщо ви не закінчили другий семестр, але є академічна довідка за перший і підтвердження про переведення на другий, то маєте право на вступ.

Якщо ви навчалися в приватному ВНЗ, у вас не вимагатимуть документів про підтвердження акредитації.

Якщо ви не володієте німецькою мовою на рівні В1-В2, то вступити в державний безкоштовний Studienkolleg буде неможливо. Проте, ви можете пройти підготовчий курс для біженців, які зараз проводяться в багатьох містах.

Після 11 класів ви маєте 2 роки на вступ до німецького ВНЗ.

Якщо ви не володієте німецькою, ви зможете обрати спеціальність англійською мовою.

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