Поэтому если вы вдруг преследуете цель пойти на обучение в Германии , тогда делимся с вами полезной информацией, которая точно пригодится вам.

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Требования к украинцам, поступающим в немецкие вузы

Окончив украинскую школу с золотой или серебряной медалью, вы можете поступить в Studienkolleg в Германии после школы, а затем – в немецкий вуз.

Украинские выпускники, окончившие школу или класс с углубленным изучением немецкого языка, могут сразу поступать в Studienkolleg.

Данные о языке должны быть указаны в аттестате, что касается и владельцев дипломов DSD I и DSD II.

Если вы закончили только 11 классов, необходимо получить +1 год высшего образования в Украине или странах СНГ или +1 год в Studienkolleg.

Если вы дипломированный младший специалист или квалифицированный работник, необходимы +2 года высшего образования в Украине (СНГ), или 1 год в Украине +1 год в Studienkolleg.

Что такое Studienkolleg

Штудиенколлег – это специализированные колледжи в Германии, которые занимаются подготовкой иностранных студентов перед поступлением в немецкие вузы после старшей школы.

Важные нюансы для украинских поступающих

Незаконченное высшее образование позволяет поступать только на специальность по тому же направлению, по которому вы учились до этого.

Только законченный бакалавриат дает право выбирать любую специальность.

Актуальные исключения для украинцев

Вы имеете право на поступление в Studienkolleg даже без аттестата о среднем образовании.

Если вы не закончили второй семестр, но есть академическая справка за первый и подтверждение перевода на второй, то имеете право на поступление.

Если вы учились в частном вузе, у вас не потребуются документы о подтверждении аккредитации.

Если вы не владеете немецким языком на уровне В1-В2, то поступить в государственный бесплатный Studienkolleg будет невозможно. Однако вы можете пройти подготовительный курс для беженцев, которые сейчас проводятся во многих городах.

После 11 классов у вас есть 2 года на поступление в немецкий вуз.

Если вы не владеете немецким, вы сможете выбрать специальность на английском языке.