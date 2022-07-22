Так, деякі вищі навчальні заклади у різних країнах Європи виділяють своїм студентам гуртожитки. Але ж навчанню передує ще ж вступна кампанія. І перша проблема, з якою стикаються абітурієнти, – це житло.

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Де шукати житло студентам у Європі

Щоб допомогти українським студентам із вибором місця проживання, Єврокомісія розробила практичний посібник із порадами, де саме шукати житло.

На сторінці зібраний повний перелік освітніх можливостей у кожній країні ЄС. А крім цього, у посібнику можна знайти інформацію та корисні посилання на сайти, де розміщують оголошення про оренду бюджетного студентського житла, інформацію про гуртожитки та пільги для студентів, які надає та чи інша європейська держава.

Три найпопулярніші ресурси для пошуку студентського житла

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