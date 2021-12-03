Наслідки негоди: за минулу добу рятувальників в Польщі викликали понад тисячу разів

Польща потерпає від потужних буревіїв. Лише протягом вчорашнього дня, до 18:00, було здійснено 1 090 заходів для боротьби з негативними наслідками сильних вітрів.

Про це розповів працівник Державної пожежної служби Кшиштоф Баторський. Ситуація спричинена проходженням атмосферного фронту.

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Детальніше про негоду в Польщі

Найчастіше рятувальників викликали у таких воєводствах Польщі:

Західно-Поморському – 406 викликів;

Великопольському – 161 виклик;

Куявсько-Поморському – 129 викликів.

Найсильніші вітри було зафіксовано у північній частині Поморського воєводства. Там оголосили тривогу другого ступеня. Середня швидкість вітру на території становила від 40 до 55 кілометрів за годину, з поривами до 100 кілометрів за годину.

У Великопольському та Куявсько-Поморському воєводствах Інститут метеорології та водного господарства оприлюднив попередження першого ступеня проти ожеледиці.

Рятувальники знешкоджували наслідки вітроломів та розчищали шляхи сполучення. На щастя, через негоду ніхто з людей не постраждав.