Про це повідомляє Інститут метеорології та водного господарства Національного науково-дослідного інституту Пшемислава Шрама. Водночас мерія Варшави наголосила, що міські служби вже готові до настання зими.

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На яку погоду слід сподіватися жителям Польщі

Вже сьогодні вночі снігопади слід очікувати на більшій частині території країни. Лише в Померанії буде падати сніг та дощ зі снігом.

У східній частині узбережжя, стверджують метеорологи, може випасти до 10 сантиметрів снігу. Загалом у Померанії вдень сніговий покрив може збільшитися до 20 сантиметрів.

Температура повітря у найтепліші години дня становитиме 1 – 2 градуси тепла. Дещо тепліше буде на півночі – від 3 до 5 градусів тепла. У передгірних районах можливі невеликі заморозки. Пориви вітру над рівнем моря, за словами синоптиків, становитимуть до 90 кілометрів за годину.

Управління міського прибирання (ZOM) у Варшаві вже готове за потреби відправити до 306 снігоприбиральних машин та розкидачів піску. Інспектори на місцях будуть перевіряти стан доріг.