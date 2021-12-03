Об этом рассказал работник Государственной пожарной службы Кшиштоф Баторский. Ситуация вызвана прохождением атмосферного фронта.
Подробнее о непогоде в Польше
Чаще всего спасателей вызывали в таких воеводствах Польши:
- Западно-Поморском – 406 вызовов;
- Великопольском – 161 вызов;
- Куявско-Поморском – 129 вызовов.
Самые сильные ветры были зафиксированы в северной части Поморского воеводства. Там объявили тревогу второй ступени. Средняя скорость ветра на территории составляла от 40 до 55 километров в час, с порывами до 100 километров в час.
В Великопольском и Куявско-Поморском воеводствах Институт метеорологии и водного хозяйства обнародовал предупреждение первой степени против гололеда.
Спасатели обезвреживали последствия ветроломов и расчищали пути сообщения. К счастью, из-за непогоды никто из людей не пострадал.