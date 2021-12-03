Об этом рассказал работник Государственной пожарной службы Кшиштоф Баторский . Ситуация вызвана прохождением атмосферного фронта.

Интересно Уникальная бонусная программа: как зарабатывать на международных денежных переводах

Подробнее о непогоде в Польше

Чаще всего спасателей выз ы вали в таких воеводствах Польши:

Западно-Поморском – 406 вызовов;

Великопольском – 161 вызов;

Куявско-Поморском – 129 вызовов.

Самые сильные ветры были зафиксированы в северной части Поморского воеводства . Там объявили тревогу второй ступени . Средняя скорость ветра на территории составляла от 40 до 55 километров в час, с порывами до 100 километров в час.

В Великопольском и Куявско-Поморском воеводствах Институт метеорологии и водного хозяйства обнародовал предупреждение первой степени против гололеда.

Спасатели обезвреживали последствия ветроломов и расчищали пути сообщения. К счастью, из-за непогоды никто из людей не пострадал.