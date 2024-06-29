Улюблені курорти в Іспанії можуть піти під воду

Вчені забили на сполох, бо улюблені туристичні курорти на Канарських островах можуть піти під воду. Причиною знову стало глобальне потепління.

Доки деякі люди продовжують уникати теми глобального потепління, його наслідки стають все відчутнішими. Вчені б'ють на сполох, що під загрозою може опинитися берегова зона – 150 кілометрів.

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Які курорти – під максимальною загрозою

Екологи прогнозують, що рівень води біля Канарських островів може піднятися на метр вже до кінця ХХІ століття. Наразі визначили майже 50 зон ризику. Служба зміни клімату Канарських островів наразі активно досліджує це питання й обдумує оптимальні варіанти покращення ситуації. На проєкт вже виділили майже 2 мільйони доларів.



Іспанія може втратити свої райські куточки / Unsplash

Прогнозують, що в епіцентрі ризику: Сан-Себастьян-де-ла-Гомера, Санта-Крус-де-Ла-Пальма та Лос-Анджелес Крістіанос. Наголошують, що першими постраждають пляжі, а також – набережні. На жаль, вже мовиться про те, що, можливо, місцевим мешканцям доведеться залишити свої оселі.

Якщо курорти підуть під воду, Іспанія втратить колосальні гроші. Окрім того, мандрівникам з різних куточків світу доведеться попрощатися з улюбленими місцями.

Загалом екологи зауважують: якщо найближчим часом не покращити екологічну ситуацію, людства чекає багато неприємних та навіть моторошних відкриттів.

Світові столиці "плавить"

Глобальне потепління людство відчуває у різних негативних проявах. Літо 2024 року вже має шанси ввійти в історію як найспекотніше. Окрім того, відомо, що десятки світових столиць продовжують катастрофічно нагріватися. Найбільше постраждало місто Делі. Там зареєстрували найдовшу і найсильнішу хвилю тепла за останні майже 75 років.