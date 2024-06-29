Пока некоторые люди продолжают избегать темы глобального потепления, его последствия становятся все более ощутимыми. Ученые бьют тревогу, что под угрозой может оказаться береговая зона – 150 километров.

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Какие курорты – под максимальной угрозой

Экологи прогнозируют, что уровень воды возле Канарских островов может подняться на метр уже к концу XXI века. Сейчас определили почти 50 зон риска. Служба изменения климата Канарских островов сейчас активно исследует этот вопрос и обдумывает оптимальные варианты улучшения ситуации. На проект уже выделили почти 2 миллиона долларов.



Испания может потерять свои райские уголки / Unsplash

Прогнозируют, что в эпицентре риска: Сан-Себастьян-де-ла-Гомера, Санта-Крус-де-Ла-Пальма и Лос-Анджелес Кристианос. Отмечают, что первыми пострадают пляжи, а также – набережные. К сожалению, уже говорится о том, что, возможно, местным жителям придется оставить свои дома.

Если курорты уйдут под воду, Испания потеряет колоссальные деньги. Кроме того, путешественникам из разных уголков мира придется попрощаться с любимыми местами.

В общем экологи отмечают: если в ближайшее время не улучшить экологическую ситуацию, человечества ждет много неприятных и даже жутких открытий.

Мировые столицы "плавит"

Глобальное потепление человечество чувствует в различных негативных проявлениях. Лето 2024 года уже имеет шансы войти в историю как самое жаркое. Кроме того, известно, что десятки мировых столиц продолжают катастрофически нагреваться. Больше всего пострадал город Дели. Там зарегистрировали самую длинную и самую сильную волну тепла за последние почти 75 лет.