У Парижі забронювали на 400% більше житла, ніж торік

Зазначається, що кількість активних оголошень про оренду житла в Парижі збільшилася на 40%. З яких ще країн прибудуть туристи – далі у матеріалі!

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Париж, місто, яке найчастіше шукали на платформі під час події. Порівняно з минулим роком у паризькому регіоні спостерігається зростання майже на 40%, оскільки господарі готуються приймати внутрішніх і міжнародних мандрівників,

– йдеться у повідомленні.

Після США найактивніше бронювали місця гості з:

Великої Британії,

Франції,

Німеччини,

Нідерландів,

Австралії,

Канади.

Зросла кількість мандрівників з Азії: Китаю, Індії, Японії. Багато хто з мандрівників планує приїхати до Парижа сім'ями чи групами.



На основі ночей, заброньованих з 1 січня 2023 року до 31 березня 2024 року / Фото Airbnb

Цього літа відвідувачів приваблює не лише центр Парижа. Такі місця, як Сен-Дені, Шатору та Лілль, також зацікавилися значним зростанням завдяки стратегічному рішенню прийняти Париж 2024 по всій Франції. Від менш відомих районів Іль-де-Франса до історичних міст і селищ на півночі та півдні.

У Парижі до Олімпійських ігор відкриють Великий палац

Так, після трьох років реставрації у Парижі відкриють Великий палац – один із найважливіших виставкових просторів. Подивитися на будівлю зсередини зможуть деякі глядачі та учасники Олімпійських ігор.

З 26 липня по 11 серпня Гран-Пале відкриє свій неф для частини публіки під час проведення турнірів з фехтування та тхеквондо. Простір знову відкриється у жовтні для проведення виставки Paris+ par Art Basel. А у 2025 році визначну пам'ятку вже зможуть відвідати всі охочі.