Аварія сталася 7 лютого близько 19:00 на Рендзінському мосту, що на об'їзній Вроцлава. Постраждали 2 людей, які перебували у вантажівці.
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Легковик зіткнувся з трактором на зустрічній
За попередньою інформацією, водійка Skoda не змогла впоратися з керуванням. Вона в'їхала у захисні загородження біля дороги й зіткнулася на зустрічній з трактором. Ним керував громадянин України. Чоловік кинувся перевіряти, чи все гаразд із жінкою.
Вантажівка з великою силою вдарила трактор
Саме тоді в їхні автомобілі врізалася вантажівка. Удар був таким потужним, що трактор прорвав огорожу й вилетів з дороги. Водій-українець уникнув серйозних травм лише тому, що покинув свій транспорт за кілька митей до зіткнення.
ДТП з українським автобусом у Польщі
- На початку лютого в аварію у Польщі потрапив український автобус з 27 пасажирами. На щастя, обійшлося лише незначними травмами.
- За інформацією ЗМІ, це був автобус Івано-Франківськ – Варшава. Аварія сталася за 26 кілометрів від міста Люблін.
- 57-річний водій-українець не впорався з керуванням. Правоохоронці перевірили: він був тверезим. Причини ДТП встановлюватиме поліція.