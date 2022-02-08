Аварія сталася 7 лютого близько 19:00 на Рендзінському мосту, що на об'їзній Вроцлава. Постраждали 2 людей, які перебували у вантажівці.

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Легковик зіткнувся з трактором на зустрічній

За попередньою інформацією, водійка Skoda не змогла впоратися з керуванням. Вона в'їхала у захисні загородження біля дороги й зіткнулася на зустрічній з трактором. Ним керував громадянин України. Чоловік кинувся перевіряти, чи все гаразд із жінкою.

Вантажівка з великою силою вдарила трактор

Саме тоді в їхні автомобілі врізалася вантажівка. Удар був таким потужним, що трактор прорвав огорожу й вилетів з дороги. Водій-українець уникнув серйозних травм лише тому, що покинув свій транспорт за кілька митей до зіткнення.

ДТП з українським автобусом у Польщі