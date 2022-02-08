Авария произошла 7 февраля около 19:00 на Рендзинском мосту на объездной Вроцлава. Пострадали 2 человека, которые находились в грузовике.
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Легковушка столкнулась с трактором на встречной
По предварительной информации, водитель Skoda не смогла справиться с управлением. Она въехала в защитные заграждения у дороги и столкнулись на встречной с трактором. Им руководил гражданин Украины. Мужчина бросился проверять, все ли хорошо с женщиной.
Грузовик с большой силой ударил трактор
Именно тогда в их автомобили врезался грузовик. Удар был таким мощным, что трактор прорвал изгородь и вылетел с дороги. Водитель-украинец узбежал серьезных травм только потому, что покинул свой транспорт за несколько мгновений до столкновения.
ДТП с украинским автобусом в Польше
- В начале февраля в аварию в Польше попал украинский автобус с 27 пассажирами. К счастью, обошлось лишь незначительными травмами.
- По информации СМИ, это был автобус Ивано-Франковск – Варшава. Авария произошла в 26 километрах от города Люблин.
- 57-летний водитель-украинец не справился с управлением. Правоохранители проверили: он был трезв. Причины ДТП будут устанавливаться полицией.