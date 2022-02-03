На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав. Декілька пасажирів отримали незначні травми.

Цікаво Як українець з Донецька створив у Польщі телебачення для мігрантів: інтерв'ю з Дмитром Кругловим

Детальніше про аварію в Польщі

Інцидент стався 2 лютого. Як повідомляють польські ЗМІ, автобус сполученням Івано-Франківськ – Варшава з'їхав в кювет біля села Кольонія-Седліщкі, що за 26 кілометрів від Любліна. 57-річний водій (громадянин України) у критичний момент не впорався з керуванням. Транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся на бік.

27 пасажирів відбулися шоком, дехто – легкими травмами. На місце ДТП одразу прибули пожежники, медики та представники поліції. Людям на місці надали необхідну допомогу.

Причини аварії наразі встановлюють. Відомо, що водій був тверезий.

Автобус "Івано-Франківськ – Варшава" перекинувся в Польщі / Фото lublin112.pl