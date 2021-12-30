Підставою для порушення кримінальної справи стала поведінка чоловіка. Призначений йому вирок вже набув законної сили.

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Що накоїв українець в Естонії

Поліцейські з Пилви отримали повідомлення про підозрілу поведінку водія автомобіля Audi A4. Було припущення, що водій може бути п'яним. До моменту прибуття патруля власник авто залишив свою машину і спробував заховатися від поліцейських між автобусами, які стояли на автостанції.

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного. Чоловіка перевірили на наявність алкоголю в організмі. Експрес-тест показав позитивний результат.

Українець погодився з тим, що перебував п'яним за кермом. Тоді він зробив спробу дати хабаря поліцейським, аби ті пробачили йому злочин та відпустили. Спочатку чоловік простягнув одному з правоохоронців 500 євро, але поліцейський відмовився. Далі на місце події прибув керівник зміни. Українець запропонував 500 євро і йому. Після цього затриманий заявив, що дасть по 500 євро кожному, якщо його відпустять. Але спроба відкупу виявилася марною. Громадянина України відвезли до поліцейського відділку, де проти нього порушили кримінальну справу.

Чоловік постав перед судом за звинуваченням у спробі давання хабара посадовим особам і керуванні автомобілем у нетверезому стані. Українець пішов на угоду зі слідством, після чого його вирішили покарати умовним позбавленням волі на термін до 1 року і 3 місяців.

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