Основанием для возбуждения уголовного дела стало поведение мужчины. Назначенный ему приговор уже вступил в законную силу.

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Что натворил украинец в Эстонии

Полицейские из Пилвы получили сообщение о подозрительном поведении водителя автомобиля Audi A4 . Было предположение, что водитель может быть пьяным. К моменту прибытия патруля владелец авто покинул свою машину и попытался укрыться от полицейских между стоящими на автостанции автобусами.

Правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого. Мужчину проверили на наличие алкоголя в организме. Экспресс-тест показал положительный результат .

Украинец согласился с тем, что находился пьяным за рулем. Тогда он сделал попытку дать взятку полицейским , чтобы те простили ему преступление и отпустили. Сначала мужчина протянул одному из правоохранителей 500 евро, но полицейский отказался. Далее на место происшествия прибыл руководитель смены. Украинец предложил 500 евро и ему. После этого задержанный заявил, что даст по 500 евро каждому, если его отпустят. Но попытка откупа оказалась не удачной . Гражданина Украины отвезли в полицейский участок, где против него возбудили уголовное дело.

Мужчина предстал перед судом по обвинению в попытке дачи взятки должностным лицам и вождении в нетрезвом состоянии. Украинец пошел на соглашение со следствием, после чего его решили наказать условным лишением свободы на срок до 1 года и 3 месяцев .