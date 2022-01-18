У МЗС заявили, що є підстави спростити візовий режим між Україною і Канадою
Джерело:24 канал
Ймовірно, що вже у найближчому майбутньому українцям стане легше подорожувати до Канади. У МЗС запевнили, що є достатньо підстав, аби спростити візовий режим між країнами.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 18 січня він зустрівся у Києві зі своєю канадською колегою Мелані Жолі.
Зверніть увагу Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим
Кулеба про візову політику
Міністр закордонних справ наголосив, що наразі є чіткі підстави для лібералізації режиму поїздок для українців у Канаду. Мовиться про:
- рівень довіри, який склався між країнами;
- міграційні механізми, які функціонують в Україні та цінуються у ЄС.
З огляду на це, потрібно забезпечити людям можливість вільно подорожувати між двома країнами, які підтримують одна одну. "Це дуже важливо для простих українців", – додав Кулеба.До слова, у грудні МАУ заявила про відновлення прямих рейсів з Києва до Канади. За попередньою інформацією, рейси з української столиці до Торонто заплановані вже з 1 червня.
Скільки витрачають в Україні туристи з Канади
Напередодні у Державному агентстві розвитку туризму заявили, що туристична сфера у світі, зокрема й в Україні, поступово оговтується після пандемії. Глава відомства Мар'яна Олеськів назвала країни, туристи з яких витрачають у нашій країні найбільше грошей. Канада опинилася на четвертій сходинці з показником 1 250 доларів на особу.
Що ще обговорили очільники МЗС
- Кулеба зауважив, що вдалося доволі предметно обговорити розвиток військово-технічного співробітництва між країнами. Мовилося, наприклад, про те, що можна зробити для мобілізації підтримки України та стримування Росії.
- Також урядовець подякував Канаді за потужну підтримку України на шляху до повноправного членства у НАТО.
- На думку очільника МЗС, Канада та Україна мають докласти максимум зусиль, аби збільшити обсяги торгівлі.