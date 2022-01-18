У МЗС заявили, що є підстави спростити візовий режим між Україною і Канадою

Ймовірно, що вже у найближчому майбутньому українцям стане легше подорожувати до Канади. У МЗС запевнили, що є достатньо підстав, аби спростити візовий режим між країнами.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 18 січня він зустрівся у Києві зі своєю канадською колегою Мелані Жолі.

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Кулеба про візову політику

Міністр закордонних справ наголосив, що наразі є чіткі підстави для лібералізації режиму поїздок для українців у Канаду. Мовиться про:

рівень довіри, який склався між країнами;

міграційні механізми, які функціонують в Україні та цінуються у ЄС.

З огляду на це, потрібно забезпечити людям можливість вільно подорожувати між двома країнами, які підтримують одна одну. "Це дуже важливо для простих українців", – додав Кулеба.

Скільки витрачають в Україні туристи з Канади

у грудні МАУ заявила про відновлення прямих рейсів з Києва до Канади. За попередньою інформацією, рейси з української столиці до Торонто заплановані вже з 1 червня.

Напередодні у Державному агентстві розвитку туризму заявили, що туристична сфера у світі, зокрема й в Україні, поступово оговтується після пандемії. Глава відомства Мар'яна Олеськів назвала країни, туристи з яких витрачають у нашій країні найбільше грошей. Канада опинилася на четвертій сходинці з показником 1 250 доларів на особу.

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