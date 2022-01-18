Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 18 января он встретился в Киеве со своей канадской коллегой Мелани Жоли.

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Кулеба о визовой политике

Министр иностранных дел подчеркнул, что есть четкие основания для либерализации режима поездок для украинцев в Канаду. Речь идет об:

уровне доверия, сложившийся между странами;

миграционных механизмах, функционирующих в Украине и ценящихся в ЕС.

Учитывая это, нужно обеспечить людям возможность свободно путешествовать между двумя поддерживающими друг друга странами. "Это очень важно для простых украинцев", – добавил Кулеба.

К слову, в декабре МАУ заявила о возобновлении прямых рейсов из Киева в Канаду. По предварительной информации, рейсы из украинской столицы в Торонто запланированы уже с 1 июня.

Сколько тратят в Украине туристы из Канады

Накануне в Государственном агентстве развития туризма заявили, что туристическая сфера в мире, в том числе и в Украине, постепенно приходит в себя после пандемии. Глава ведомства Марьяна Олеськив назвала страны, туристы из которых тратят в нашей стране больше денег. Канада оказалась на четвертом месте с показателем 1 250 долларов на человека.

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