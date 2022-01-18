Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 18 січня він зустрівся у Києві зі своєю канадською колегою Мелані Жолі.
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Кулеба про візову політику
Міністр закордонних справ наголосив, що наразі є чіткі підстави для лібералізації режиму поїздок для українців у Канаду. Мовиться про:
- рівень довіри, який склався між країнами;
- міграційні механізми, які функціонують в Україні та цінуються у ЄС.
З огляду на це, потрібно забезпечити людям можливість вільно подорожувати між двома країнами, які підтримують одна одну. "Це дуже важливо для простих українців", – додав він.
Що ще обговорили очільники МЗС
- Кулеба зауважив, що вдалося доволі предметно обговорити розвиток військово-технічного співробітництва між країнами. Мовилося, наприклад, про те, що можна зробити для мобілізації підтримки України та стримування Росії.
- Також урядовець подякував Канаді за потужну підтримку України на шляху до повноправного членства у НАТО.
- На думку очільника МЗС, Канада та Україна мають докласти максимум зусиль, аби збільшити обсяги торгівлі.
Зауважимо, після стабілізації ситуації з пандемією СOVID-19 та відновлення роботи закладів, у Канаді утворився дефіцит кадрів. Тож країна запрошує на роботу офіціантів, помічників на кухні та прибиральників. Для імміграції по потоку затребуваних фахівців кандидату необхідно отримати пропозицію про роботу в провінції за однією з відповідних професій.