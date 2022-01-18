Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 18 січня він зустрівся у Києві зі своєю канадською колегою Мелані Жолі.

Зверніть увагу Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим

Кулеба про візову політику

Міністр закордонних справ наголосив, що наразі є чіткі підстави для лібералізації режиму поїздок для українців у Канаду. Мовиться про:

рівень довіри, який склався між країнами;

міграційні механізми, які функціонують в Україні та цінуються у ЄС.

З огляду на це, потрібно забезпечити людям можливість вільно подорожувати між двома країнами, які підтримують одна одну. "Це дуже важливо для простих українців", – додав він.

До слова, у грудні МАУ заявила про відновлення прямих рейсів з Києва до Канади. За попередньою інформацією, рейси з україснької столиці до Торонто заплановані вже з 1 червня.

Що ще обговорили очільники МЗС

Кулеба зауважив, що вдалося доволі предметно обговорити розвиток військово-технічного співробітництва між країнами. Мовилося, наприклад, про те, що можна зробити для мобілізації підтримки України та стримування Росії.

Також урядовець подякував Канаді за потужну підтримку України на шляху до повноправного членства у НАТО.

На думку очільника МЗС, Канада та Україна мають докласти максимум зусиль, аби збільшити обсяги торгівлі.

Зауважимо, після стабілізації ситуації з пандемією СOVID-19 та відновлення роботи закладів, у Канаді утворився дефіцит кадрів. Тож країна запрошує на роботу офіціантів, помічників на кухні та прибиральників. Для імміграції по потоку затребуваних фахівців кандидату необхідно отримати пропозицію про роботу в провінції за однією з відповідних професій.