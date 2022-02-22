МЗС Польщі радить уникати поїздок в 10 українських областей: які регіони увійшли до списку
Джерело:Gov.pl
Через загрозу посилення агресивних дій з боку Росії Міністерство закордонних справ Польщі радить громадянам республіки відмовитися від поїздок у напрямку південного сходу України. Ситуацію трактують як нестабільну та напружену.
Полякам, які перебувають у цих регіонах, радять повертатися додому. Слід розглянути можливість виїзду з них доступним транспортом, зазначили у Польщі.
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В які області України не радять їздити жителям Польщі
Міністерство закордонних справ Польщі наголосило, що без крайньої потреби зараз не варто вдаватися до поїздок у 10 областей на південному сході України та Крим.
Отже, МЗС рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у:
- Харківську область;
- Дніпропетровську область;
- Донецьку область;
- Луганську область;
- Полтавську область;
- Сумську область;
- Запорізьку область;
- Херсонську область;
- Миколаївську область;
- Одеську область;
- місто Севастополь та Автономну Республіку Крим.
Крім того, авіакомпанія Rayanair припинить літати до України, якщо почнеться повномасштабне російське вторгнення.
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