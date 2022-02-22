Полякам, які перебувають у цих регіонах, радять повертатися додому. Слід розглянути можливість виїзду з них доступним транспортом, зазначили у Польщі.

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В які області України не радять їздити жителям Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі наголосило, що без крайньої потреби зараз не варто вдаватися до поїздок у 10 областей на південному сході України та Крим.

Отже, МЗС рекомендує утриматися від будь-яких поїздок у:

  • Харківську область;
  • Дніпропетровську область;
  • Донецьку область;
  • Луганську область;
  • Полтавську область;
  • Сумську область;
  • Запорізьку область;
  • Херсонську область;
  • Миколаївську область;
  • Одеську область;
  • місто Севастополь та Автономну Республіку Крим.

Крім того, авіакомпанія Rayanair припинить літати до України, якщо почнеться повномасштабне російське вторгнення.

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