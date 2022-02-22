Полякам, которые находятся в этих регионах, советуют возвращаться домой. Следует рассмотреть возможность выезда из них доступным транспортом, отметили в Польше.

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В какие области Украины не советуют ездить жителям Польши

Министерство иностранных дел Польши подчеркнуло, что без крайней необходимости сейчас не стоит прибегать к поездкам в 10 областей на юго-востоке Украины и Крым.

Следовательно, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в:

Харьковскую область;

Днепропетровскую область;

Донецкую область;

Луганскую область;

Полтавскую область;

Сумскую область;

Запорожскую область;

Херсонскую область;

Николаевскую область;

Одесскую область;

город Севастополь и Автономную Республику Крым.

Кроме того, авиакомпания Rayanair перестанет летать в Украину, если начнется полномасштабное российское вторжение.

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Среди прочего недавно консульство Польши приостановило работу в Харькове.

Дипломаты США подчеркнули, что будут работать в Украине, но будут ночевать в Польше. Польша же допускает увеличение военного контингента США на своей территории.

Президент Польши Анджей Дуда призвал к санкциям против России , поскольку считает, что считает, что Путин подрывает международный порядок.