Полякам, которые находятся в этих регионах, советуют возвращаться домой. Следует рассмотреть возможность выезда из них доступным транспортом, отметили в Польше.

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В какие области Украины не советуют ездить жителям Польши

Министерство иностранных дел Польши подчеркнуло, что без крайней необходимости сейчас не стоит прибегать к поездкам в 10 областей на юго-востоке Украины и Крым.

Следовательно, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в:

  • Харьковскую область;
  • Днепропетровскую область;
  • Донецкую область;
  • Луганскую область;
  • Полтавскую область;
  • Сумскую область;
  • Запорожскую область;
  • Херсонскую область;
  • Николаевскую область;
  • Одесскую область;
  • город Севастополь и Автономную Республику Крым.

Кроме того, авиакомпания Rayanair перестанет летать в Украину, если начнется полномасштабное российское вторжение.

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