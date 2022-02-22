Полякам, которые находятся в этих регионах, советуют возвращаться домой. Следует рассмотреть возможность выезда из них доступным транспортом, отметили в Польше.
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В какие области Украины не советуют ездить жителям Польши
Министерство иностранных дел Польши подчеркнуло, что без крайней необходимости сейчас не стоит прибегать к поездкам в 10 областей на юго-востоке Украины и Крым.
Следовательно, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в:
- Харьковскую область;
- Днепропетровскую область;
- Донецкую область;
- Луганскую область;
- Полтавскую область;
- Сумскую область;
- Запорожскую область;
- Херсонскую область;
- Николаевскую область;
- Одесскую область;
- город Севастополь и Автономную Республику Крым.
Кроме того, авиакомпания Rayanair перестанет летать в Украину, если начнется полномасштабное российское вторжение.
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