Можна без документів: як на польському кордоні пропускають дітей

Українські діти можуть перетинати кордон Польщі навіть без актуальних документів. Таким чином сусідня країна хоче максимально підтримати біженців.

Про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський. Відповідну заяву політик зробив під час пресконференція.

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Детальніше про перетин польського кордону з дітьми

Діти, які разом із батьками перетинатимуть польсько-український кордон, зможуть потрапити до Польщі не зважаючи на відсутність документів,

– висловився Камінський.

Він запевнив у наявності підготовлених сценаріїв для таких ситуацій. Також міністр додав, що пропускна спроможність на пунктах пропуску в Підкарпатському та Люблінському воєводствах зараз становить близько 50 тисяч осіб. За потреби Польща може збільшити цей показник.

У зв'язку з воєнним станом та оголошенням загальної мобілізації громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не будуть випускати за межі держави.