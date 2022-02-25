Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Соответствующее заявление политик сделал во время пресс-конференции.
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Подробнее о пересечении польской границы с детьми
Дети, которые вместе с родителями будут пересекать польско-украинскую границу, смогут попасть в Польшу несмотря на отсутствие документов,
– высказался Каминский.
Он заверил о наличие подготовленных сценариев для таких ситуаций. Министр также добавил, что пропускная способность на пунктах пропуска в Подкарпатском и Люблинском воеводствах сейчас составляет около 50 тысяч человек. При необходимости Польша может увеличить этот показатель.