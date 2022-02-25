Про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський. Відповідну заяву політик зробив під час пресконференція.

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Детальніше про перетин польського кордону з дітьми

Діти, які разом із батьками перетинатимуть польсько-український кордон, зможуть потрапити до Польщі не зважаючи на відсутність документів,

– висловився Камінський.

Він запевнив у наявності підготовлених сценаріїв для таких ситуацій. Також міністр додав, що пропускна спроможність на пунктах пропуску в Підкарпатському та Люблінському воєводствах зараз становить близько 50 тисяч осіб. За потреби Польща може збільшити цей показник.

Зверніть увагу! У зв'язку з воєнним станом та оголошенням загальної мобілізації громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не будуть випускати за межі держави.