Про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський. Відповідну заяву політик зробив під час пресконференція.
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Детальніше про перетин польського кордону з дітьми
Діти, які разом із батьками перетинатимуть польсько-український кордон, зможуть потрапити до Польщі не зважаючи на відсутність документів,
– висловився Камінський.
Він запевнив у наявності підготовлених сценаріїв для таких ситуацій. Також міністр додав, що пропускна спроможність на пунктах пропуску в Підкарпатському та Люблінському воєводствах зараз становить близько 50 тисяч осіб. За потреби Польща може збільшити цей показник.