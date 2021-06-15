Життя німецьких студентів сповнене можливостей. Держава всіляко підтримує здобувачів вищої освіти, надаючи їм різні пільги та інші бонуси.

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Поняття вищої школи

Вища школа у Німеччині має загальну назву hochschule. Але це не схоже на американську high school. У Німеччині це загальний термін для закладів вищої освіти, включно з більш професійно орієнтованими fachhochschulen (фаховими вищими школами) та радше академічно орієнтованими університетами.

Першим вищим навчальним закладом у Німеччині був Гейдельберзький університет, заснований в 1386 році. Нині ж університети є по всій Німеччині.

Університетські курси

Деякі курси набирають студентів за системою Numerus Clausus, коли їхня кількість обмежена. У цьому випадку для допуску абітурієнти повинні мати певну мінімальну підсумкову оцінку в середній школі. Іноді вони складають додаткові вступні іспити.

На Zulassungsfreie Studiengänge, тобто курсах вільного допуску, отримати місце може кожен, хто відповідає основним вимогам. Та студенти мають бути готовими, що їм доведеться сидіти у переповнених аудиторіях.

Популярними курсами серед студенток у Німеччині є бізнес, право та психологія. А серед студентів – бізнес, машинобудування та інформатика. Та протягом останнього десятиліття Німеччина намагається залучити більше жінок до так званих предметів "MINT" (математика, інформатика, техніка і природничі науки). Так, вдалося вдвічі збільшити кількість студенток на таких факультетах.

Медицина та курси викладання передбачають складання державних іспитів. Їх приймає держава, а не університет. Це зроблено для забезпечення високих стандартів в інтересах суспільства.

Бонуси

Навчання в приватному університеті може коштувати десятки тисяч євро. Та більшість німецьких ВНЗ – державні, з нульовою платою за навчання, тож студентам потрібно сплатити лише Semesterbeitrag (адміністративний внесок від 100 до 350 євро за семестр).

Що цікаво, у Німеччині батьки продовжують отримувати виплати на дітей, які навчаються на денній формі, до їхнього 25-ліття. Також німецькі студенти мають пільги у кафе, ресторанах та транспорті та можуть отримати BaföG (вигідну позику).

Де живуть німецькі студенти

Близько чверті студентів у Німеччині проживають з батьками чи родичами, ще чверть – у власній квартирі.

30% молоді живуть у WG, що означає Wohngemeinschaft. Це так звана комуналка, коли студенти разом мешкають в одній квартирі.

Більшість вишів також пропонують житло у Wohnheime, тобто гуртожитки з невеликими приватними кімнатами та спільною кухнею. Це найекономніший варіант, але потрібно подати заявку заздалегідь.

Цікавим аспектом університетського життя в Німеччині також є Verbindungen або студентські братства. Ці товариства володіють нерухомістю, і члени братства можуть проживати на умовах низької орендної плати. Вони організовують заходи та лекції й підтримують давні традиції.

Переваги навчання у Німеччині: дивіться відео