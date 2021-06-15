Жизнь немецких студентов полна возможностей. Государство всячески поддерживает получателей высшего образования, предоставляя им различные льготы и другие бонусы.

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Понятие высшей школы

Высшая школа в Германии имеет общее название hochschule. Но это не похоже на американскую high school. В Германии это общий термин для высших учебных заведений, включая более профессионально ориентированные fachhochschulen (профессиональные высшие школы ) и скорее академически ориентированные университет ы.

Первым высшим учебным заведением в Германии был Гейдельбергский университет, основанный в 1386 году. Сейчас же университеты есть по всей Германии.

Университетские курсы

Некоторые курсы набирают студентов по системе Numerus Clausus , когда их количество ограничено. В этом случае для допуска абитуриенты должны иметь определенную минимальную итоговую оценку в средней школе. Иногда они сдают дополнительные вступительные экзамены.

На Zulassungsfreie Studiengänge , то есть курсах свободного допуска, получить место может каждый, кто соответствует основным требованиям. Но студенты должны быть готовы, что им придется сидеть в переполненных аудиториях.

Популярными курсами среди студенток в Германии являются бизнес, право и психология. А среди студентов – бизнес, машиностроение и информационные. Но в течение последнего десятилетия Германия пытается привлечь больше женщин к так называемым предметам "MINT" (математика, информатика, техника и естественные науки). Так удалось вдвое увеличить количество студенток на таких факультетах.

Медицина и курсы преподавания предусматривают сдачу государственных экзаменов. Их принимает государство, а не университет. Это сделано для обеспечения высоких стандартов в интересах общества.

Бонусы

Обучение в частном университете может стоить десятки тысяч евро. Но большинство немецких вузов – государственные, с нулевой платой за обучение, поэтому студентам нужно оплатить только Semesterbeitrag (административный взнос от 100 до 350 евро за семестр).

Что интересно, в Германии родители продолжают получать выплаты на детей, которые учатся на дневной форме, к их 25-летию. Также немецкие студенты имеют льготы в кафе, ресторанах и транспорте и могут получить BaföG (выгодной кредит).

Где живут немецкие студенты

Около четверти студентов в Германии проживают с родителями или родственниками, еще четверть – в собственной квартире.

30% молодежи живут в WG, что означает Wohngemeinschaft. Это так называемая коммуналка, когда студенты вместе живут в одной квартире.

Большинство вузов также предлагают жилье в Wohnheime, то есть общежития с небольшими частными комнатами и общей кухней. Это самый экономичный вариант, но нужно подать заявку заранее.

Интересным аспектом университетской жизни в Германии также является Verbindungen или студенческие братства . Эти общества владеют недвижимостью, и члены братства могут проживать на условиях низкой арендной платы. Они организовывают мероприятия и лекции и поддерживают давние традиции.