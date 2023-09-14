З серпня минулого року кількість українських біженців, які мали тимчасовий захист у Польщі зменшилась на понад 350 тисяч осіб. При цьому в Німеччині українців навпаки стало більше на понад 410 тисяч, повідомляє 24 Канал.

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Саме такі результати показало дослідження "‎Нові тенденції міграції українських біженців". Його провела міграційна платформа EWL.

Українці почали масово переїжджати з Польщі до Німеччини. За даними Євростату, наприкінці червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України. У Польщі водночас під тимчасовим захистом перебували 975 тисяч осіб.

Чому Німеччина

Наявність родичів чи друзів у Німеччині, вищі зарплати та соцвиплати – ось головні причини, чому українці залишають Польщу і їдуть до ФРН.

Опитування показало, що найбільше на рішення переїхати впливає соціальний фактор. Це наявність близьких та друзів у Німеччині. Так відповіли 43% опитаних.

Автори вважають, що цей тренд подібний до часів економічної міграції громадян України. Тоді саме рекомендації друзів були основним чинником вибору країни для проживання та роботи.

Дуже важливу роль відіграли і матеріальні причини. У Німеччині привабливіші соціальні виплати (42%), є можливість накопичити більше заощаджень (38%) та широкий вибір пропозицій роботи з вищою зарплатою (27%).

Причини переїзду до Німеччини / Графіка від міграційної платформи EWL

Чи повернуться українці до Польщі

Тільки 13% респондентів розглядають можливість повернення із Німеччини до Польщі. А 38% заявили, що повертатися не планують. Але найцікавіше, що 49% українців, які виїхали до Німеччини точно не визначились, чи будуть повертатися до Польщі. Це означає, що держави можуть ще поборотися за українців, які остаточно не вирішили.

Дослідники платформи EWL опитали 400 повнолітніх громадян України, які спершу приїхали до Польщі, отримали там тимчасовий захист, але потім виїхали до Німеччини.

Нагадаємо, міграційна платформа EWL займається працевлаштуванням іноземців, включаючи громадян України, у різних країнах ЄС. А з 2018 року платформа проводить соціологічні дослідження разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.