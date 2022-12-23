Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану. Установа доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.

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Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі:

посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт);

звичайного паспорта;

інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).

Також українці можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, й ті, в яких вже закінчився термін дії.

Раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду в Молдову з України.

На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови в Україну.