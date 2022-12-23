Такое решение 23 декабря приняла Нацкомиссия по чрезвычайному положению. Учреждение дополнило решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля.

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Теперь граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании:

удостоверение личности (ID-карта, внутренний паспорт);

обычного паспорта;

других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюром миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.п.).

Также украинцы могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, и те, у которых уже истек срок действия.

Ранее такое положение действовало только при въезде в Молдову из Украины.

На основе тех же документов они смогут уехать из Молдовы в Украину.