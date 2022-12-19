Відтак, лише до сусідньої Угорщини курсує уже 11 потягів Укрзалізниці. А тепер призначили ще один поїзд, який обслуговуватиме напрямок Київ – Кишинів. Другий потяг з України до Молдови вийде у перший рейс уже 20 грудня.

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Новий потяг з Києва до Молдови

Поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня о 17:02, а прибуде до Кишинева наступного ранку о 10:38. У зворотному напрямку він вирушить 21 грудня о 17:45, а в Києві його слід очікувати об 11:48.

Поїзд курсуватиме через день. Оскільки це вже другий потяг, який обслуговуватиме цей напрямок, сполучення між столицями України та Молдови стануть щоденним.

Де зупинятиметься поїзд №351/352: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень.

Квитки на новий потяг до Молдови можна придбати в застосунку Укрзалізниці, чат-боті в Telegram та на сайті booking.uz.gov.ua.