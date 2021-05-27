У Молдові планують вакцинувати людей у тролейбусі та автобусі

У Кишиневі та його передмістях запустять два мобільні пункти щеплення від COVID-19. Ними стануть переобладнані автобус та тролейбус. На думку влади, це має допомогти прискорити процес вакцинації населення.

Спланувати візит до такого пункту щеплення можна буде за допомогою спеціального графіка. Його публікуватиме мерія.

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Як курсуватимуть нові мобільні пункти

"Вакцинаційний" тролейбус буде курсувати по всіх районах столиці. Натомість переобладнаний під пункт вакцинації автобус працюватиме у передмісті Кишинева. Мер міста Іон Чебан додав, що зупинки заплановані у найбільш жвавих точках міста.

Щоб отримати щеплення від COVID-19 у новому мобільному пункті вакцинації, необхідно мати з собою посвідчення особи. Доступними будуть вакцини Pfizer і AstraZeneca, а також китайські препарати.

Нагадаємо, що з 19 травня Молдова перейшла до третього етапу імунізації населення від коронавірусу. Доступ до вакцини відкрили для всіх охочих від 18 років.

Повну вакцинацію у країні поки що пройшли лише 2% населення.