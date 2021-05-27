Спланировать визит в такой пункт прививки можно будет с помощью специального графика. Его опубликует мэрия.

Полезно знать Отправить деньги из Европы в Украину за 60 секунд – это реально: пошаговая инструкция

Как будут курсировать новые мобильные пункты

" Вакцинационный " троллейбус будет курсировать по всем районам столицы. В то время переоборудован под пункт вакцинации автобус будет работать в пригороде Кишинева . Мэр города Ион Чебан добавил, что остановки запланированы в самых оживленных точках города.

Чтобы получить прививку от COVID-19 в новом мобильном пункте вакцинации, н еобходимо иметь с собой удостоверение личности . Доступными будут вакцины Pfizer и AstraZeneca, а также китайские препараты.