Спланувати візит до такого пункту щеплення можна буде за допомогою спеціального графіка. Його публікуватиме мерія.

Корисно знати Надіслати гроші з Європи в Україну за 60 секунд – це реально: покрокова інструкція

Як курсуватимуть нові мобільні пункти

"Вакцинаційний" тролейбус буде курсувати по всіх районах столиці. Натомість переобладнаний під пункт вакцинації автобус працюватиме у передмісті Кишинева. Мер міста Іон Чебан додав, що зупинки заплановані у найбільш жвавих точках міста.

Щоб отримати щеплення від COVID-19 у новому мобільному пункті вакцинації, необхідно мати з собою посвідчення особи. Доступними будуть вакцини Pfizer і AstraZeneca, а також китайські препарати.